在聖誕節前的購物熱潮帶動下，澳洲2019年11月零售銷售額意外強勁，不過數個初期指標顯示12月的消費支出仍然疲弱，意味著澳洲第四季經濟恐仍不見起色，迫使央行可能最快在2月再度降息。

澳洲統計局周五公布，去年11月零售銷售額月增0.9%，為279.1億澳元，超出市場預期的月增0.4%，並創下2017年11月以來最強勁的成長。

在連續超過28年未曾陷入衰退後，澳洲經濟已顯露疲態，消費者苦於薪資成長停滯，而債台高築亦令消費支出大幅縮減。去年澳洲央行降息3次，政府也推出多項激勵措施，但仍無助於提振民間消費力道。

還在持續延燒、已成為澳洲歷來情勢最惡劣的野火，亦可能打擊消費力道，部分經濟學家預測這場野火危機可能打斷澳洲本季的經濟成長，迫使澳洲央行最快在2月再度降息。澳洲上周的消費者信心指標大跌至逾4年新低，突顯出這場毀滅性大火的初期衝擊。

(時報資訊)