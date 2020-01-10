廷鑫(2358)受中美貿易戰影響，2019年上半年鋁棒／鋁合金下游需求明顯減少，公司營運表現受到衝擊，下半年起營收急起直追，但全年營收仍呈衰退，去年12月合併營收4.52億元，月增130.14％，較2018年同期持平；累計2019年全年營收20.26億元，年減13.10％。

廷鑫說，隨著產業調整及中美雙方第一階段貿易協議出爐，景氣回溫與轉單效益日趨顯著，公司除了從鋁合金下游客戶農曆年前提早備料感受到之外，鋼材貿易也受惠東南亞經濟成長訂單增加，皮件業務更是產能滿載加班因應。

廷鑫目前在台中廠有三條生產線，皮帶月產能90萬條，產能已經滿載，今年客戶訂單持續增加，1月即出貨Costco一批訂單，本次裝櫃完成後，客戶將下穩定長期訂單，挹注公司營收，在客戶訂單成長的期待下，公司將先增設自動化設備提高產能，並將再擴充二條產線，因應客戶訂單增加。

廷鑫已在2019年底取得IATF 16949認證，是亞洲唯一有能力供應鋁合金扣件材料的廠家，可供電動車、汽機車輕量化的材料選擇。公司鋁合金扣件材料已投入小量生產，提供客戶試產，也已訂購德國的伸線機，預期今年3月機器設備安裝完成，可以將原本的鋁合金盤元再抽線成更小線徑的盤元，供應螺絲扣件材料，預計第二季起，鋁合金扣件材料的出貨將逐步拉升。

(時報資訊)