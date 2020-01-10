利機(3444)108年12月單月合併營收7196萬元，月增加9%，相較於107年同期增加10%，利機累計108全年營收為8.03億元，較107年同期衰退4%，利機表示，108年度佣金佔比持續提升，雖整體營收下滑，但獲利狀況不減反增，並同步刷新公司單月、單季及全年毛利率新高紀錄，全年淨利可較107年度大幅成長，法人預估，利機108年稅後每股盈餘可超過2.5元以上。

就季別來看，利機108年第四季單季合併營收2.07億元，較108年第三季持平，相較107年同期年增4%，利機表示，隨著5G熱度的持續推升，108年Q4主力產品均表現亮眼，記憶體相關、封測相關及驅動IC相關，分別年增29%、16%及5%，其中記憶體相關為佣金模式交易，已連續兩年正成長，佔比由兩年前的8%成長至目前的18%，續寫利機毛利率創歷史新高記錄。

展望未來成長動能，利機於2019年積極佈局散熱片市場，連續每季保持正成長，12月營收月增率達72.8%，隨著人工智慧及5G等相關技術逐漸成熟，帶動散熱需求愈來愈強，利機表示，今年散熱片客戶預計再新增1~2家，大陸市場也開始在第四季積極佈局，明年有望提高營收佔比到10%。

(時報資訊)