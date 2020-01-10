南亞科技(2408)今日舉行法人說明會，總經理李培瑛對今年DRAM市場看法樂觀，李培瑛表示，2020年庫存持續去化，供需逐步穩定，對今年全年保持樂觀看法，並預期公司第一季的產品價量表現都會比上季上揚。

南亞科預期今年供需狀況轉好；整體市況將隨著伺服器需求穩定成長，手機DRAM搭載量增加，PC出貨量穩定，消費型電子產品需求穩定成長。在供給方面，因供應商2019年資本支出保守，供給成長將有限。

針對手機需求方面，預期2020年全球智慧型手機出貨微幅成長，上修5G手機銷售量並以8GB DRAM為主，安卓手機高階機種12GB比例增加。伺服器則在雲端伺服器需求穩定成長，整體需求將隨5G基站佈建64GB高容量記憶體模組的出貨佔比及邊緣運算持續增加。PC部分，商用及遊戲PC需求強勁。各PC品牌推出雙螢幕、5G筆電、創作者強化獨立顯卡功能等，維持需求動能。微軟Windows轉換及英特爾新處理器，也將挹注2020年需求。另外在消費型電子終端產品部分，南亞科看好電視、機上盒、SSD、遊戲機、智慧音箱、路由器及智慧手錶等各應用市場DRAM需求穩定成長。

(時報資訊)