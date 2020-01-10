伊朗局勢未平靜，中東又起新戰火？據美聯社報導，敘利亞與以色列邊境、同時多為伊朗民兵駐軍的布卡瑪（Boukamal）地區傳出遭不明來源的飛機投射炸彈空襲，造成邊境發生數起爆炸，造成至少8人死亡。

報導指出，敘利亞人權瞭望台組織（The Syrian Observatory for Human Rights）表示，飛機所投射的炸彈是對準親伊朗武裝分子放置武器與車輛的倉庫。奈及利亞媒體Channels TV報導，不明飛機瞄準車輛和軍火庫，造成大規模爆炸，至少8名伊朗武裝份子喪命。

而以色列《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導也證實這起空襲造成至少8名伊朗武裝份子喪命，報導並引述當地電視台指出，在傳出大量爆炸聲響後，在該區可以看到敵機來襲。據敘利亞消息網站DeirEzzor24指出，這起空襲據信是針對載有裝滿給當地的真主黨的武器運輸車，而多家阿拉伯媒體認為是以色列發起這波空襲。

不過據美聯社報導，以色列過去未在該區空襲伊朗武裝份子，而目前敘利亞與伊拉克並未對此回應。

雖然敘利亞並未直接捲入美國與伊朗之間的衝突，不過就在美方刺殺伊朗重要將領蘇雷曼尼不久後，俄羅斯總統普丁意外突訪敘利亞，並與總統阿薩德見面。

(中時電子報)