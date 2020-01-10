態度親切、房產知識豐富，是永慶房屋板橋區店長陳俊安給人的第一印象！過去從事教職的他，跨界成為永慶房屋經紀人。除了年薪百萬，在任職5年後選擇走向管理職並順利通過菁英認證升任店長，至今12年資歷，和教師薪資相比，年薪翻漲超過4倍。

2019年10月，陳俊安店長帶著太太、女兒到日本旅遊，體驗傳統茶道文化，他有感而發的說：「不需放棄生活品質，就可以獲得百萬年薪，依自己需求，彈性調整工作時間，享受更多『Family Time』陪伴家人！跟家人在一起吃飯、聊天，就是最幸福的時光。」

拒當流浪教師 轉職晉升房仲達人

陳俊安是花蓮人，從花蓮師範學院畢業後，就近在家鄉的國小實習、擔任代課老師，他說受台灣少子化的影響，「學校從來不缺老師！僧多粥少導致錄取門檻相對提高，10年前就是這種情形，10年後的今天更嚴重，幾千人搶幾十位教師職缺！」教師甄試十分艱辛，多數老師都是一考再考。

不願踏上流浪教師之路，陳俊安積極尋找適合自己的工作，留意到房仲業徵才對於科系並不設限，讓他對轉戰房仲躍躍欲試。從花蓮到台北工作，家人也都表示支持，當時女友，現在的老婆愛相隨，攜手一同北上打拚！女友持續為教師甄試而準備，而陳俊安則進入永慶房屋，開始了房仲經紀人的職場新人生。

回想剛進入永慶房屋時，陳俊安大笑說：「其實，第1年我的成交件數只有個位數！」雖然那時還處於學習摸索階段，但心中難免有些挫敗感，但性格堅毅、耐力驚人的他，為了加速累積在地知識，每天勤走社區和商圈，熟記街弄、鄰里及店家，做足功課。陳俊安笑說「笨鳥慢飛！」而「菜鳥」的他，就靠勤練助跑開始，並將從前對學生的親切溝通和耐心說明，轉化成為對客戶的細心應對與專業推薦，力拼成交量！

靠著點滴累積，讓陳俊安從第3年開始，每月都能成交3-4間房，平均一年成交客戶超過40組，成為百萬年薪經紀人；第4年他的績效表現就屢創新高，成為在地超級業務；第5年主動報名甄選店長職務，成功脫穎而出。

陳俊安店長不僅帶領團隊獲頒「單月成交冠軍」，更成功培育出3位店長和多位百萬年薪經紀人。

工作遊戲化 提升產能和績效

陳俊安表示，隨著時代進步，永慶房屋在管理思維與科技工具上也持續創新，「身為永慶房屋的經紀人真的很幸福！公司推出的《永慶大聯盟》，如電玩遊戲的工作平台，每天上班第一件事，就是打開電腦登入『領任務、闖關』！」完成任務後，不僅可以累積經驗值、成功獲得晉升積分，還能累積「永者幣」兌換實質禮品，是在薪資之外的加碼獎勵。

除了挑戰個人任務外，也可以組隊一起達成目標，與自己有不同專長的夥伴團隊合作，一起爭取勝利也培養深厚的團隊默契。

陳俊安開心地說，永慶房屋在孫董事長領導下持續創新，運用科技工具讓同仁工作效益提高，工時反而下降，也讓現在的新人有低挫折、高成就的工作環境。今年推出的《永慶大聯盟》讓大家工作更積極、效率更提高，也讓他帶店績效更顯著！不僅拿下區域「單月成交冠軍」，成功帶出10多位同仁邁向百萬年薪，更有3位夥伴如今已晉升店長！

談到未來計劃，陳俊安笑著說，「今年安排英文進修課程！這是從小到大的夢想，之前曾經遇到外國客戶，講得結結巴巴，希望英文流利後，能服務更多不同背景的客戶。」另一方面，陳俊安不忘為團隊許下3大目標：全店同仁都能年薪百萬、晉升有房一族，而且每年都能帶大家出遊！

陳俊安2大年度目標：每年都能帶大家出遊，團隊都是百萬年薪經紀人。照片是宜蘭旅遊時拍攝。

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(中時電子報)