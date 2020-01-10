嘉良特化公司與韓國G.CLO公司簽約結盟，未來將代理銷售該公司品牌「Ceravida」環保天然助劑商品來台。（呂妍庭攝）

嘉良特化公司與韓國G.CLO公司簽約結盟，未來將代理銷售該公司品牌「Ceravida」環保天然助劑商品來台

南良集團旗下的嘉良特化股分有限公司，專精研發符合環保理念的功能性特用化學產品，並與國際知名公司結合，陸續引進符合環保理念的綠色Green標誌產品，綠色環保形象獲得韓國廠商的青睞，今10日嘉良特化公司與韓國G.CLO公司簽約結盟，未來將代理銷售該公司品牌「Ceravida」環保天然助劑商品來台，除應用到南良集團各類商品，也開拓台灣市場。

南良集團總裁蕭登波、嘉良特化董事長蕭崇湖、G.CLO執行長Jay Jaehun Jung等人今都出席結盟儀式，蕭登波說，南良集團以「對生命的尊重」及「對環境的保護」為前提，抱持著「根植台灣、放眼世界、穩定發展、永續經營」理念站穩經營腳步，與國際企業也有不同的合作範圍，藉此促成南良集團的發展規模穩定擴大。

蕭登波說，南良集團把台灣定位為營運的世界總部，今天和韓國G.CLO公司簽約結盟，期盼是個開始，日後希望能逐漸擴大雙方企業各方的合作。Jay Jaehun Jung強調，今天非常興奮且愉快，讓南良集團嘉良特化及G.CLO CERAVIDA加深合夥關係，相信簽約儀式後，兩家公司會建立起緊密且長期的關係。

Jay Jaehun Jung說，G.CLO是由一群韓國及美國專業的研究員於2011年成立的研發公司，研究及開發對於紡織及其他產品由天然礦物及陶瓷製成的功能性材料。經過長期研發，2019年在投入大量努力後，完成了結合天然材料的健康功能科技，並將其命名為Ceravida。

Jay Jaehun Jung說，Ceravida科技以及品牌藉由天然材料追求更健康的生活，與嘉良追求綠色環境的精神，以及南良集團身為高品質生活的重要靈魂角色是達成共識的，Ceravida肯定會是嘉良及南良集團的重要夥伴，齊心協力成為愛護環境及人類的全球公司。

嘉良特化公司主要提供各類紡織聚合功能性助劑，如抗菌、防塵、防蟎、防蚊、防蛾、吸濕、防火及抗UV等功能，這次引進Ceravida的天然助劑，可用於成衣、內衣褲、防護設備，醫療設備及鞋材等。

(中時 )