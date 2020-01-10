針對今（10日）南部局部地區空氣品質達「橘色提醒」等級，環保署已持續預告空品不佳並啟動中央與地方執行各項應變措施，包括召開南部地區「空氣污染跨區合作預防應變小組會議」、協調台電公司進行降載減排、啟動大型工廠降載、移動污染源攔查減量、營建工地查核與實施街道洗掃等應變措施，總計各項污染物減量約90公噸，積極因應空品不良狀況。

環保署說，統計1月9日至10日期間，環保署已協調經濟部及台電公司進行臺中、興達電廠降載減排作業，總計降載電量共10,514萬度，SOx減量37公噸，NOx減量39公噸，TSP減量3公噸，平均每日約有全臺電廠每日污染排放量之14%的減量幅度。另有高雄市與屏東縣成立應變中心進行因應，共進行固定源稽查96家、露天燃燒巡查8次、營建工地巡查13處、道路洗街273公里、餐飲業配合應變20家次、路邊攔檢車輛476輛、宣導防護措施27項，共計減少各項污染物10.3公噸。

環保署表示，今日台灣地區因東北季風減弱，且環境風場又轉為偏東風，下風處高屏地區污染物易累積，空氣品質呈現「普通」到「橘色提醒」等級，而明日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，風速偏弱，水平及垂直擴散條件較差，使污染物易累積，中部以南為「橘色提醒」等級，夜間及清晨中南部局部地區可能達紅色警示等級。

至於未來一周空氣品質部分，依據環保署空品預報顯示，本周至下周空氣品質12日東北季風增強，可能挾帶微量境外污染物，雲嘉南沿海局部時段受揚塵影響空氣品質，而14日東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，擴散條件逐漸轉差，而該署亦於今日南部地區「空氣污染跨區合作預防應變小組」第14次會議中，特別責成嘉義縣市、臺南市、高雄市以及屏東縣5縣市及該署南區督察大隊，針對未來一周空品不良部分，加強相關污染減量、稽查以及民眾防護宣導等應變工作。環保署提醒民眾注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

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