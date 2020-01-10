高市府去年邀來人氣卡通史努比擔任7、8月觀光大使，美國花生漫畫特別授權傑迪斯整合行銷公司主辦、高市觀光局為指導單位，舉辦一系列活動。未料，如今傑迪斯前員工投書媒體指出，合作感想是「韓國瑜確實想把事做好，但是他真的做不好。」對此，傑迪斯發出聲明澄清，這兩位員工因表現不佳離職，對該專案後續發展所理解有限，其發言並非公司以及實際情況。

這兩位署名王峻國及陳柏佑的民眾，投書《蘋果日報》指出，他們是少數跟韓國瑜執政團隊合作過的90後，八年級生。合作感想總結：「韓國瑜確實想把事做好，但是他真的做不好。」

投書提及，韓市府問題只在於「願意討論」並且也經常停留在「願意討論」。韓國瑜和他的執政團隊，雖然都口說全力配合，但他們也只剩下全力配合。怎麼說？因為當時我與公司專案團隊的核心人員同他們的合作感想一致：「很吃力」。

投書最後還呼籲同輩及年輕人「請你們理性分析，不要輕易跟風。不論那股潮流是來自脫口秀或黑韓媒體。你們足夠了解他，或者認真查證、接觸過他本人嗎？關於韓國瑜，你絕對不可說他不認真，或沒有心，但他與他的團隊確實缺乏組織系統和能力。撇除執政能力，靠嘴砲行走天下，當個百萬點閱YouTuber，或者回老本行去幹個CEO，以露臉和安撫人心的話語，成為一類人的信仰和依託，還是可以的。」

針對該則投書內容，兩人所屬的前公司「傑迪斯」表示，此王、陳二位人員於去年3月14日至7月14日任職該公司，負責行銷企劃基層工作，因工作表現不佳因此未符合職務能力與績效，故離職。

傑迪斯也強調，文中兩人所述專案執行過程並非全貌，該公司負責人表示，公司與市府觀光局合作大型專案時，承蒙觀光局大力協助，召開多次協調會議，整合高市眾多觀光業者資源外，也提供許多執行面有效建議，並於活動期間共同加強行銷宣傳，為高雄帶來眾多旅客支持響應此活動，強化觀光動能與能見度。

傑迪斯指出，此活動由原先7月延長至9月底，而此二位人員於7月14日即離開公司，故對專案後續發展所理解有限。此王、陳兩人表達意見並非公司以及實際情況。

(中時 )