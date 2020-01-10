太和-KY(4136)挾著大陸本土化妝品品牌客戶新訂單，2019年12月合併營收0.75億元，月增25.93％，年減38.92%，2019年受大環境發展條件嚴峻影響，全年合併營收10.13億元，年減少24.13％。

太和-KY表示，2019年從客戶營收比重來看，內銷大陸本土化妝品品牌客戶與外銷國際知名化妝品品牌客戶分別為46.87％與53.13％，且皆較2018年度營收減少，可見全球化妝品市場正歷經重新洗牌的態勢。

太和-KY說，去年第3季開始調整集團內部業務接單策略，成功爭取到名創優品及中國本土化妝品品牌新客戶、新訂單，有機會於今年第一季起陸續貢獻整體產能利用率，為2020年整體營運注入強勁的成長活水。

展望2020年第一季，雖適逢農曆新年、工作天數較少影響整體營收表現，但太和-KY看好在大陸本土化妝品品牌客戶出貨業績陸續展現，有望帶動大陸地區的營收比重拉升，將挹注集團整體營運新一波成長的動能。

(時報資訊)