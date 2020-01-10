《韓股》韓股收漲0.91％，電池股成亮點 16:312020/01/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國公布代表團下周赴美簽署首階段貿易協議的行程，以及中東地區的地緣政治風險緩解，周五南韓KOSPI指數收漲0.91%，為2,206.39點，本周收漲1.4%，扭轉上周的跌勢。南韓政府宣布將增加新能源車的供應，電池大廠三星SDI、LG化學分別大漲7.1%和6%。外資今日買超韓股2830億韓元。韓元貶0.19%，收在1,161.3兌一美元。 (時報資訊) #韓元 #南韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 出貨旺季支撐 三福化業績推進 18:192020/01/06 財經 《業績-電子零件》立凱電2019年營收年增1.5倍，後市穩定增長 08:022020/01/07 財經 《韓股》中東局勢節制，韓股匯齊揚 12:162020/01/07 財經 《韓股》對美伊衝突的擔憂減退，韓股收漲0.95％ 15:402020/01/07 財經 《韓股》伊朗突襲美軍，韓股匯下挫 11:592020/01/08 財經 《韓股》中東衝突急升，韓股收跌1.11％ 16:142020/01/08 財經 南韓前總統李明博受賄案二審 檢方求刑23年 19:272020/01/08 國際 《韓股》美伊衝突未升高，韓股匯大漲 11:252020/01/09 財經 《韓股》晶片股勁揚，韓股收漲1.63％ 16:312020/01/09 財經 《韓股》美伊、美中利多加持，韓股漲0.36％ 11:592020/01/10 財經 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 美股漲得太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 財經 - 工商 中央急撥702億給地方 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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