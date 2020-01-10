中國公布代表團下周赴美簽署首階段貿易協議的行程，以及中東地區的地緣政治風險緩解，周五南韓KOSPI指數收漲0.91%，為2,206.39點，本周收漲1.4%，扭轉上周的跌勢。南韓政府宣布將增加新能源車的供應，電池大廠三星SDI、LG化學分別大漲7.1%和6%。外資今日買超韓股2830億韓元。韓元貶0.19%，收在1,161.3兌一美元。

(時報資訊)