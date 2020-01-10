智冠(5478)集團旗下一帆數位參加由Google與IAA國際廣告協會共同舉辦的「MarTech Partner Demo Day」，分享MarTech(Marketing＋Technology)應用的重要趨勢，並公開旗下最新研發的數位廣告技術平台「AdHero」，結合數據科學、AI技術、創意分析與資訊安全，以四大核心應用有效解決行銷痛點，為數位廣告執行帶來更多可能，並促進廣告行銷成效提升。

一帆數位開發以人工智能廣告為核心的數位廣告技術平台「AdHero」，平台系統導入數據資料科學與AI技術，同時結合專業顧問豐富的廣告投放經驗，提供「市場均值」、「市場圖片分析」、「素材品質分析」、「帳戶健康度檢查」、「跨媒體成效通知系統」等強化行銷工具，全面突破廣告活動的執行障礙。

「市場均值」整合分析各渠道廣告指標數據，即時洞悉市場變化及趨勢，協助使用者靈活調整行銷策略，創造致勝機會；「市場圖片分析」網羅解析市場Top 100廣告素材元素及成效，讓行銷與美術人員快速掌握喜好趨勢；「素材品質分析」整合超過數十萬筆資料，建立專業的數據分析模型，並透過「AdHero」獨家素材分析系統，預先透析素材構圖、聚焦與色彩呈現等指標，幫助提高廣告投放成功率；「帳戶健康度檢查」全方位剖析廣告帳號的各項設定，以更準確的數據邏輯提供優化調整建議；「跨媒體成效通知系統」透過通訊軟體以可視化圖表每日即時呈現各渠道廣告的執行成效數據，方便資料解讀與預判。

一帆數位近年來積極發展數位廣告事業，專注引進新媒體技術與拓展服務觸角，陸續開啟與Google、Facebook、YouTube、Yahoo、LINE、Apple Search Ads及TikTok廣告代理合作，累積多年的廣告投放經驗，擅長跨裝置和應用程式廣告操作，並提供整體媒體行銷策略規劃，不僅台灣數位廣告服務涵蓋產業最廣，也是遊戲娛樂類投放量最大的領導品牌，成功為超過數百家合作企業創造最佳廣告行銷效益。

(時報資訊)