台灣鋼鐵集團聯盟旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）2019年12月營收為2.82億元，年增16.73%；2019年自結營收為30.12億元，創歷史新高，較2018年成長23.83%。

受惠台商回流掀起一波波廠辦、住宅興建熱，加上政府推動基礎建設，以及倡導多元都更政策等，皆持續帶動國內鋼筋需求熱度，激勵沛波近年營收保持在成長軌道，2019年全年營收突破30億元大關，創下歷史新高。

沛波總經理葉俊良表示，農曆年前仍是鋼筋加工產業傳統旺季，且在行政院推動「歡迎台商回台投資行動方案」的效益持續展現下，有助加速台商落地發展，擴大對廠辦、商辦與住宅的需求增溫，今年鋼筋市場整體展望仍佳。

葉俊良進一步指出，沛波自跨足鋼筋業務以來，透過引進自動化設備提升生產與管理效率，同時在台灣鋼鐵集團的支持下，可以掌控原料來源，垂直整合含鋼材原料、產品應用及市場通路，已經與中下游客戶建立良好的合作關係，並成為多項公共工程的主要供應商之一。

受惠市場需求殷切，沛波的產能供不應求，因此自去年起陸續擴建自動化產線與倉儲空間，日前沛波位於彰濱工業區的新廠正式興建動土，將沛波的北、南二處加工廠與市場腹地串接起來，不僅完善了全台通路布建，由於新廠的最大產能較目前倍增，待完工加入營運後，將是推升公司未來營運成長引擎。

沛波先前已公布，漳濱新廠的總投資金額約6億元，占地約7,000坪，規劃月產能為1萬5千噸，預計今年第四季完工投產，屆時沛波的年產能將由目前的20萬噸擴增至40萬噸，隨著新增產能效益的顯現，今年營收有機會再締造新高記錄。

(時報資訊)