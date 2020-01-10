富邦媒momo(8454)108年12月合併營收為51.6億元，為歷年同月新高，108年第4季合併營收為159.1億元，年成長28.4%，創下單季歷史新高；累計2019年合併營收為518.3億元，年成長23.4%，突破500億元關卡，創下歷年新高。

富邦媒表示，12月成長動能來自momo網路購物，由於雙12「季節性選品」與「獨家商品」策略奏效，且受惠於聖誕節、年終尾牙、春節早鳥等節慶商機推升買氣，為12月的營運添柴火，帶動合併營收年增達26.1%；行動購物業績佔比達68.2%，五大品類也維持雙位數的成長，其中前三名分別為3C家電(31.2%)、健康休閒(31.2%)、居家生活(30.9%)，累計去年第4季網路購物營收較去年同期成長32.9%。

為搶攻農曆春節商機，momo購物網《鼠錢年貨節》迎採買熱潮，1月13前祭出汰舊換新逾萬件商品下殺3折起；消費滿額最高回饋3% momo幣；momo電視購物完美迎接農曆新年的到來，也推出各式回饋好康，希望能推升1月營收表現。

(時報資訊)