桃園市勞動局提醒，投票日放假一日，上班應加給工資，圖為前年投票排隊盛況。(蔡依珍攝)

1月11日就是投票日，桃園市勞動局提醒，投票日放假一日，若原本要上班的勞工，應放假1日、工資照給，若當天放假，原本就不須出勤者不另補假，若工作日利用上班時間投票，投票時間工資照給、其餘時數加倍工資，若是跨日班，投票日當天零時起就須給加倍工資。

勞動局勞動條件科長張珮玲，1月11日是第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉投票日，具投票權且原本投票日當天就是工作日的勞工，應放假一日、工資照給，若當天是休息日或例假、原本不須出勤者，就不另外補假。

張珮玲指出，雇主徵得勞工同意且不妨礙投票的情形下，勞工可在投票日上班，若本來就是工作日，工作中間利用2小時投票，這2小時投票時間工資照給，剩下上班的6小時為加倍工資，若工作8小時外又再加班2小時，多的2小時為1又1／3倍工資。

張珮玲提醒，投票日所稱放假「一日」指的是午前零時至午後12時連續24小時，投票日當天零時起要給加倍工資，勞工若是跨日班，從投票前一晚11時上到投票日當天上午7時，雇主就要給7小時加倍工資。

張珮玲強調，由於投票權僅能在投票當日行使，性質跟一般國定假日不同，因此投票日不得再與其他工作日對調。雇主若未依法在投票日給假給薪、或出勤未依法加計工資者，可處2萬元以上、最高100萬元罰鍰，並應補給工資。

(中時 )