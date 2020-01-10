新竹市立動物園內的動物明星「貝比」紅毛猩猩10日下午近2時因不明原因從棲地的駁坎邊緣掉落地面，園方接獲遊客反映立即將牠急救，但最後仍宣告不治。園方表示，貝比實際年齡30幾歲，相對於人類約90幾歲，已很高齡，將送往中興大學獸醫教學醫院確認死因。

新竹市立動物園園長楊家民難過表示，今天下午1時50分左右接獲遊客通報，指原本爬上棲地高處休息的紅毛猩猩貝比（Baby）因不明原因突然掉落地面，園方人員立即將牠送往診療室急救，並由獸醫給予氧氣及保溫，可惜急救後仍宣告不治。

園方表示，貝比是早期民眾私下飼養後棄養，18年前輾轉被送來新竹動物園收容，推估貝比年齡大約是30幾歲，比照人類就像90幾歲或百歲人瑞的高齡。

由於貝比年齡偏高，因此像高齡的人類一樣，近年時有食慾不振、精神不佳的情況，飼養員也會視情況補充藥物及維他命，意外不幸發生後，園方也將貝比送往中興大確認死因。

新竹市立動物園是在歷經2年多的整建後，去年12月28日重新開園，市府像在辦自家喜事般的開心擴大辦理開幕活動，而動物們也終於可回到比過去大很多的類棲地重新生活，貝比傳來不幸消息，園方及市府人員都相當難過。

(中時 )