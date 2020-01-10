2020總統大選就在明天，各黨派與候選人們進入最後催票階段，而各大網紅也在近日爭相拍片、發文，呼籲廣大網友回家投票，不要忽視一票的力量，其中，網紅阿翰在今天也貼出了「呼籲文」，不惜公開「她」的泡湯性感照，讓粉絲看了為之瘋狂，直呼「一定回家投」。

阿翰今天(1/10)在臉書po文，為1/11的大選發聲：「回家投票，不然進來跟我泡！」，分享出去這個好康」，照片中，阿翰戴上假髮並綁成春麗頭假扮「凜月」，超犧牲脫光光僅裹著珊瑚色浴巾，站在溫泉正中央呆滯看著鏡頭，不忘傲嬌發言：「會去投票的讚一個，泉中女神澟月」。

凜月的露肩入浴照一出，立刻在網路上引發暴動，短短3小時已吸超過5萬讚，網友馬上發現亮點「澟月好美，副乳快比正乳大」，阿翰則加碼又貼出凜月嬌羞坐在石頭上的美照，讓網友更加激動，狂回「一定爬回去投票」、「我會回家投票，投完再跟你泡」，還當起班長，呼籲網友分享照片「誰買了回家的車票，秀一下澟月想要驗票！！」。

(中時電子報)