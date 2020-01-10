國民黨總統候選人韓國瑜選前最終日，陪同黨內候選人馬文君車隊掃街拜票。（張晉銘攝）

有粉絲拿出「韓國瑜娃娃」要求簽名，韓也停下腳步送上。（張晉銘攝）

路旁不時有民眾揮舞著國旗，歡迎韓國瑜的到來。（張晉銘攝）

韓粉自主性開車或騎車跟在隊伍後方，現場氣氛熱絡，彷彿國慶嘉年華。（張晉銘攝）

南投縣長林明溱也在車上拿著麥克風，呼籲票投韓國瑜和馬文君。（張晉銘攝）

國民黨總統候選人韓國瑜選前最終日現身南投車隊大掃街，第二站前往草屯鎮合體黨內候選人馬文君，希望在選戰最後一天全力拉抬藍營聲勢，沿途支持者拿著國旗夾道歡迎，還有許多韓粉自主性開車或騎車跟在隊伍後方，現場氣氛熱絡，彷彿國慶嘉年華。

韓國瑜第二站在草屯鎮會同馬文君，以「翻轉台灣、造福南投」為主軸進行車隊掃街，起點為萊爾富草鞋墩門市，韓國瑜人還沒到，現場已有大批支持者守候，韓抵達後向熱情民眾揮手致意，現場「總統好」、「凍蒜聲」不斷，其中有粉絲拿出「韓國瑜娃娃」要求簽名，韓也停下腳步送上，讓粉絲開心得不得了。

隨後掃街車隊沿著太平路、中正路和博愛路前進，路旁不時有民眾揮舞著國旗，歡迎韓國瑜的到來，南投縣長林明溱也在車上拿著麥克風，呼籲票投韓國瑜和馬文君，車掃活動最後在洪家敷榮堂結束，雖然活動僅有20分鐘，不過「韓流旋風」已經成功席捲草屯，氣勢驚人。

馬陣營轉述，對手以中央行政資源優勢，密集地到烏溪線掃街拜票，馬文君面臨的是一場不對等的選戰，為了讓她不感到孤單，特別額外加「馬」陪同馬文君車隊掃街，希望大家踴躍站出來投票。未來他和馬順利當選，2人如同一雙翅膀，要帶著中華民國展翅高飛，讓南投的觀光和農業變好。

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(中時 )