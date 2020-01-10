台灣大選熱鬧滾滾，不只華僑、台商搶搭飛機回家投票，近日中部高檔超市裕毛屋舉辦「日本長野縣湯田中澀溫泉鄉物產展」當地溫泉飯店兩位老闆娘特地搭機來台推廣日本北信州的物產及觀光，裕毛屋也配合空運500箱太陽富士蘋果進行特賣，適巧遇上台灣選舉，大有祈求平平安安的寓意。

裕毛屋超市1月10至12號舉辦「日本長野縣湯田中澀溫泉鄉物產展」，特地邀請到在日本擁有1300年歷史的名湯「湯田中澀溫泉鄉」的「Yunoka」溫泉飯店2位女老闆蒞臨，要來推廣日本北信州的觀光，回饋消費者。

日本信州山之內町「湯田中澀溫泉鄉」是日本知名度非常高的名湯，當地因為「雪猴」會跑到溫泉裡泡湯而著稱，當地還有長野奧林匹克會場的「志賀光高原滑雪場」等。

這次信州山之內町搭配農產品與觀光雙軌推廣，裕毛屋也特別從日本空運50箱太陽富士蘋果，還有長野縣品牌「長野風清米的新米」，以及用新米製作的麻糬，蕎麥麵與七味粉等商品。

兩位日本溫泉飯店女老闆也表示，往年都有許多外國觀光客都會特別前往湯田中澀溫泉鄉賞雪並欣賞雪猴接下來正式進入冬季，希望可以藉本次活動推廣當地觀光，也希望台灣的客人都可以到湯田中澀溫泉鄉觀光。

(中時 )