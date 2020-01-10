美式賣場好市多Costco不時推出熱門夯品，讓消費者總是能滿載而歸，不過有一名網友分享自己去好市多購買兩樣商品後，用紙箱搬回家的慘痛經驗指出，正當她準備把買來的東西放進冰箱時竟發生悲劇，因為箱子底部突然鬆掉，以致兩支酒瞬間破掉，牛肉還被玻璃碎片刺穿，讓她瞬間傻眼，欲哭無淚。

網友分享去Costco用紙箱裝牛肉跟酒，結果扛回家箱子底部突然鬆掉，讓她瞬間傻眼。(圖/摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

這名網友在《好市多商品經驗老實說臉書》發文表示，她前天跑去好市多購物，並且用那邊的箱子裝了牛肉跟酒，扛回家準備要冰的時候，箱子底部突然鬆掉，所有東西直接掉落在地上，兩支酒瞬間破掉，牛肉也被玻璃碎片刺穿，害她在家清了兩個小時才弄乾淨。

由於大家去Costco購物時，常常會拿那邊的紙箱來裝東西對，原PO提醒大家，用那邊的箱子要自己小心一點，因為箱子是她自己拿的，打破的地點也在家裡，所以沒有什麼退貨的理由，尤其快過年了，大家可能會買比較高單價的商品，要注意箱子是否能承重，拿的時候也要小心。

網友則紛紛回應「如果打破油真的不知道該怎麼辦」、「箱子應該是有濕掉」、「可惜有玻璃，不然就剛好醃製牛肉了…」、「自備足夠的購物袋，是最好的選擇」、「好市多購物袋，買一個可以重複利用，也很好提」。

(中時電子報)