可成(2474)去年12月份集團合併營收新台幣88.36億元，較去年11月份的109.82億元，減少21.46億元，月減19.5%；較2018年同期的66.98億元，增加21.38億元，年增31.9%。去年12月單月營收再跌回百億之下。可成也公布去年12月自結稅前盈餘11.86億元，月減47%，依股本77.04億元估計，每股稅前盈餘1.54元。全年稅前淨利199.60億元，每股稅前盈餘約25.9元。

可成去年12月營收88.36億元，月減19.5%，單月獲利衰退幅度大於營收，主要因去年機殼平均單價低於前年同期，此外，因新台幣升值導致去年12月也有業外匯兌損失。

2019年第四季可成合併營收累計為319.33億元，較前一季合併營收278.17億元，增加41.16億元，季增14.8%。相較2018年同期合併營收291.65億元，增加27.68億元，年增9.5%。

2019年全年可成集團營收累計為916.28億元，較2018年的954.16億元，減少37.88億元，年減4.0%。

(時報資訊)