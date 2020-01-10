芳芳苑鄉、線西鄉農會攜手合作，發表「鴨禮山大」禮盒包裝，把芳苑的老鴨煲湯結合線西黃金番薯養生麵線，端出了彰化特有的煲湯產品。（吳敏菁攝）

芳芳苑鄉、線西鄉農會攜手合作，發表「鴨禮山大」禮盒包裝，把芳苑的老鴨煲湯結合線西黃金番薯養生麵線，端出了彰化特有的煲湯產品。（吳敏菁攝）

芳芳苑鄉、線西鄉農會攜手合作，發表「鴨禮山大」禮盒包裝，把芳苑的老鴨煲湯結合線西黃金番薯養生麵線，端出了彰化特有的煲湯產品。（吳敏菁攝）

芳芳苑鄉、線西鄉農會攜手合作，發表「鴨禮山大」禮盒包裝，把芳苑的老鴨煲湯結合線西黃金番薯養生麵線，端出了彰化特有的煲湯產品。（吳敏菁攝）

第一次農會跨域結合，芳芳苑鄉、線西鄉農會攜手合作，發表「鴨禮山大」禮盒包裝，把芳苑的老鴨煲湯結合線西黃金番薯養生麵線，端出了彰化特有的煲湯產品。這次的跨域，也打出新里程碑，開拓了一鄉鎮多特產的多彩組合的無限可能。

縣長王惠美表示，芳苑鄉蛋鴨占台灣飼養量31％，蛋鴨成為「老鴨母」煲湯，含有胺基酸、鐵質、蛋白質，吃了可以顧身體、顧健康，加上線西的番薯麵線，定價700元，推廣價650元。彰化縣26個鄉鎮市農會都各有特色，將持續推出更多不一樣農產品，讓生產加值，縣府也與電商聯繫，把好產品行銷出去。

彰化縣農會總幹事廖振賢說，彰芳苑鄉農會與線西鄉農會結合，發揮創意推出「鴨禮山大」是個創舉，而彰化縣不只是一鄉鎮一特色，更是多特色，其許打造彰化縣農特產的旗艦店，未來更農會一起跨域，把彰化的特色都端出來。

芳苑農會總幹事謝介民表示，為了解決老蛋鴨問題，芳苑農會與通過HACCP認證的食品廠商合作開發，利用老鴨提煉滴鴨精、熬煮老鴨煲湯，結合線西農會黃金番薯養生麵線組成禮盒包裝，提供蛋白質、胺基酸，符合國人的飲食營養健康需求。

線西農會總幹事楊玲珠說，線西鄉農會推出黃金番薯養生麵線已經有10年的歷史，希望藉由此次的合作協助農民將產品銷售出去，讓農民賺到錢，讓番薯像黃金一樣有價值。

彰化縣農業處長邱奕志表示，芳苑鄉農會「老鴨煲湯」採平放友善飼養，飼料中添加益生菌且無藥物殘留的老鴨及十數種特殊調配中藥材熬製；黃金番薯養生麵線，由線西鄉農會所研發，將番薯粉、紅麴粉、麵粉、食鹽依適當比例研製，具高纖維、抗氧化，年節將屆，送禮自用兩相宜。

(中時 )