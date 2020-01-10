國民黨立委候選人葉壽山（右）在屏東市長林恊松陪同下，決戰選區票倉屏東市。（林和生攝）

屏東立委第一選區選情激烈，選前一天，藍綠選將不約而同將戰場聚焦在票倉屏東市，從上午分別在市區車隊掃街，晚間藍營在慈鳳宮前舉辦造勢晚會；綠營則由青年軍統籌，以嘉年華會方式展開勝利遊行，號召選民踴躍出來投票。

國民黨候選人葉壽山在屏東市長林恊松陪同下，10日上午在市區展開車隊遊行，從8點出發一路狂掃至晚間7點，並在慈鳳宮前舉行選前之夜；選戰幕僚透露，在沒有特別動員情況下，許多支持者自願加入車隊，沿途不少鄉親都拿出國旗吶喊凍蒜，真的非常感動。

林恊松強調，葉壽山當過2屆屏東市長，包括廣興公園、國民運動中心、千禧公園改造等許多重大建設，都是在他任內完成，葉瞭解市民需求，因此呼籲市民共同支持。葉壽山則承諾，未來若有機會當選，一定不分黨派，全力為屏東鄉親爭取建設及福利。

爭取連任的民進黨鍾佳濱在結束白天車隊遊行後，選前之夜的勝利遊行特別由總部青年軍統籌，打造一場屬於年輕人的快樂遊行；首先將安排復仇者聯盟的英雄角色出場，由屏東縣長潘孟安、立委周春米共同領軍，結合在地文化團隊的女子八家將及青年ＤＪ。

以音樂、快樂及希望氛圍，傳達給所有來遊行的民眾，鍾佳濱表示，希望透過這場活動，將年輕人的歡樂民主方式帶給屏東人，他也呼籲大家，一定要出門投票，共同用選票幫下一代守護台灣。

(中時 )