選戰倒數最後時刻，國民黨召開「同學們，再想一想」記者會，副發言人黃心華提醒 ，明天就是投票日，在青年朋友返鄉投下神聖一票前，懇請先想想，這一票關係到空氣、環境、言論自由。國民黨網路小編呂謦煒也提醒，我們想要一個網路輿論被網軍操弄，被英粉霸凌的社會嗎？

記者會由青年團總團長田方倫、青年部主任蕭敬嚴以及黃心華共同主持，邀請數位青年朋友發聲。

侯同學指出，年輕人討論政治時說國民黨親中，但反送中事件，韓國瑜支持難民法，相較蔡英文利用反送中事件撈選票，香港民運人士黃之鋒來台後，又以現有法令已足夠為由，對修訂難民法潑冷水。蔡政府滿口護主權，對大陸嗆聲，碰到日本就腿軟。也有學生指出，蔡辦發言人林靜儀揚言廢掉中華民國、修改國名與國歌，「支持統一就是叛國」等言論，都違背言論自由、欠缺包容。

對於反滲透法，台商代表表示，青年應試著學習與問題共處，思考其中更正確方向；沒清楚說明、沒充分討論的反滲透法，只會營造歷史中的恐怖治理。新手爸爸沈先生指出，蔡政府進行減稅與租金補助提供的大撒幣叫小確幸，並非實質幫助；韓國瑜提出的學貸免息、交換學生等，「給你的不是魚，而是一根釣竿」，是更好生活的機會。

25歲黃小姐指出，半年前開始關注各家電視台播報內容，發現都有些偏頗。昨天凱道遊行後，看到社交軟體、朋友圈內朋友紛紛發出「死老人都是支持韓國瑜草包的腦粉」、「年輕人只要支持韓國瑜的就是媽媽沒有生腦給他」等難聽字眼，已感覺不到大家是台灣人，僅用政黨劃分、霸凌特定支持者。

田方倫與蕭敬嚴強調，明天要用投票下架蔡英文，請大家為了荷包與子女好好想想，對於網路霸凌、散播不實貼文、借廁所爭議，以及網傳「隨機殺韓粉」、「藏你爸媽身分證」、「死老人」、「燒掉投票通知單」等言論，這是我們要的社會嗎？ 明天一定要出門投票，投給國民黨、支持韓國瑜。

(中時 )