新的一年已來到，時序進到冬末，又到賞櫻的季節。位於坪林區大林里的台灣山櫻連續多年領先新北市群櫻率先綻放，沿著法務部廉政署廉政研習中心前的小路向上，便可看見其美麗身影，目前全株已開8成，讓人感受浪漫氣息。

八里療養院前台灣山櫻盛開美景。（圖取自新北市景觀處官網）

其他如淡水北8鄉道、三芝青山路、八里療養院、石碇二格路，以及土城承天禪寺等區域也都開始有山櫻綻放。後續民眾可透過臉書粉絲團「賞花快報」獲取即時賞櫻資訊，一起加入追櫻行列。

石碇櫻花已開始綻放。（圖取自新北市景觀處官網）

新北市 景觀處表示，新北市幅員廣大，全市栽植多達15萬株櫻花。一般而言，山櫻花是最早開的花種，約在1月初便會分批綻放，重瓣的「八重櫻」、粉嫩色的「昭和櫻」與「富士櫻」則從2月開始接力，重頭戲吉野櫻則要等到3月。

坪林-陽光撒下，櫻花被妝點的極為夢幻。（圖取自新北市景觀處官網）

由於去年11、12月天氣較暖，需觀察今年1月份是否有連續低溫的情形，才能更準確預估今年平地市區內的櫻花開花情形。

八里療養院前盛開的櫻花。（圖取自新北市景觀處官網）

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坪林-台灣山櫻的粉與藍天襯托得甚是美。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)