光華高中第5屆美食文化特色班，新年分享「烹書」學習成果。(光華高中提供／曹婷婷台南傳真)

書，怎麼能拿來烹調？當然不是，書，是用來閱讀的。光華高中第5屆美食文化特色班，新年分享「烹書」學習成果，將第一學期課堂所學知能，汲取書籍食譜完成中餐烹調或西點烘焙實作作品，並搭配創意擺盤和情境布置，每一道佳餚都令人驚艷。

光華餐飲管理科向來都是透過真材實境的動手操作進行合作學習和團體競賽，本次「烹書展」為美食文化特色班入門的初體驗，學生透過閱讀食譜學料理，和老師討論、試作、修改、到實作展覽，花2周時間完成競賽，正好呼應新課綱理念，透過閱讀探索、動手實作、自主學習，讓不同特質的學生學習和生活連結。

校長張淑霞特地品評24組實作，對每一道作品都有屬於學生的人文素養和創作思維，不全然是跟著食譜依樣畫葫蘆，她欣慰說，這才是學習中最珍貴的歷程。

榮獲首獎的李姿慧挑戰自己從沒做過的甜點「杏桃茶巾凍」，為了將寒天和紅豆沙組合，不讓外皮破裂，需要閱讀資料了解寒天特性，在適當溫度才能讓水晶皮外表像一片片的杏桃，而無模型匠氣。

每早5點半起床通車到校的陳楷恩開心說，因為媽媽是廚師，這道「麻油雞麵線」是和媽媽閱讀食譜所討論的料理，雖然是很普通且簡單的一道菜，但是在洪珮真老師巧思指導下，台式麵線成了西式擺盤，在神隊友蔡旻憲發揮捲麵線的技術，讓「麻油雞麵線」成了冬天最幸福好味道，很開心。

(中時 )