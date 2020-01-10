杭州一名男子在當地超市買了塊蛋糕，不料第二天吃蛋糕時，牙齒卻差點不保，本應該鬆軟可口的蛋糕，只剩下一種口感：堅硬。更讓人無法置信的是這塊蛋糕還在賞味期間。

苦主蘇男日前在超市買了塊蜂蜜蛋糕，沒想到放了一天就徹底變硬，蘇男還特地從路邊撿來一塊磚頭，朝著蛋糕拍了下去，但蛋糕幾乎沒有任何變形。不僅蛋糕沒有變形，再砸了幾次後磚頭竟然被砸斷了！發現蛋糕硬度異常之後，蘇也特地檢查蛋糕的外包裝上，發現上面除了超市的logo、重量和價格之外，並沒有產品名稱，甚至連生產日期也沒有，但卻有兩個標籤。對此超市的店長解釋，因為店內搞促銷，所以重新貼上新標籤，才會導致有兩個標籤，蛋糕肯定沒有過期。

店長還表示，蘇先生購買的蛋糕和現在貨架上的蛋糕一樣，都是上個月25號生產，目前還在保質期之內。至於為何會變硬，店長認為蛋糕可能是暴露在空氣中的時間過長，蘇先生把蛋糕買回去之後，存放的條件，他們無法判斷。對於這樣的解釋，蘇先生覺得不可思議，蛋糕只是放了一天，就能砸斷磚頭？生產廠家表示自己的產品是合格的，蛋糕發硬的原因是裸露的時間太長了。

製造商也認為也許蛋糕在售出之前，可能已經長期裸露，變成了現在的硬度。

(中時電子報)