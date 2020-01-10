美國醫學專家擔憂，大陸武漢出現不明肺炎正面臨防治擴散的壓力，卻又遇上一年一度的春運達30億人次大流動，將使得病毒的擴散隨人群傳播的可能性大增。

據《美國之音》引美國國立衛生研究院過敏症及傳染病研究所主任弗契（Anthony Fauci）的分析指出，春運期間有數十億人將中國新年期間乘坐公共交通工具出行，這可能會增加病毒在人群中的傳播。在農曆新年期間，很多人會去旅遊，會很擔心人與人之間的傳播。

中國大陸官方發表的數據顯示，2020年的春運將於1月10日啟動，2月18日結束，預計大陸全境旅客發送量將達約30億人次。

大陸官方媒體報導說，初步確認武漢出現的不明肺炎是由一種新型冠狀病毒引起，這種病毒的方式有咳嗽、打噴嚏，或者與患病者直接接觸。

弗契表示，儘管當前病毒還沒有在大陸出現擴散現象，但病毒有進化的能力，能很快地適應人際間的傳播。「中國周邊國家的衛生當局非常努力和警惕，對來自中國的、出現發燒和可能出現與這種呼吸系統綜合症相容的綜合症患者進行篩檢。」

弗契表示，在新病毒得到確認後，醫學界需要儘快拿到病毒基因圖譜，以便研發診斷性測試和疫苗。

(中時電子報)