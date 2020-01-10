台股開高重返「萬二」，新台幣延續升勢，四度升破30元大關，但尾盤還是由升轉貶，上演股匯不同調，終場收在30.019元兌1美元，貶值1.1分，台北外匯經紀公司成交量9.82億美元，但本周累計仍升值8.6分或0.29％，已連續八周漲勢。

外匯交易員指出，中東情勢化解，中美貿易第一階段協議簽署在即，金融市場重返樂觀情緒，外資延續匯入，激勵股匯市表現，台股收復12,000點關卡，新台幣再度衝破30元大關，盤中來到29.955元的逾一年半高位，但由於進口商順勢撿便宜買匯，使得升勢趨於收斂，午後更回到「3字頭」。

外匯交易員認為，下周大選過後一切抵定，及中美如果順利簽署協議，市場樂觀情緒升溫，外資應會啟動一波匯入，新台幣短線升勢不變，甚至進一步擴大漲幅，「2字頭」預料將成常態，但能不能站穩，全看老大（央行）是否還是力守「3字頭」防線而定。

(工商 )