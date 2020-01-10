新業建設榮譽董事長穆椿松9日在「2020鼠你最旺」尾牙宴上開心指出，新業建設2019年業績表現亮眼，包括總銷20億的竹北縣府特區「築之細道」案圓滿完銷；單元二台中首座宜居建築「大塊森鄰」銷售達七成；去年9月進場的東區「新業自由居」銷售也逼近五成。

新業建設不只銷售成績斐然，2019年剛交屋的「新業宜家」榮獲第八屆台中市都市空間設計-傑出獎。從設計、施工、行銷到售後服務，新業建設能獲得各界的認同和肯定，穆椿松感謝所有同仁與合作廠商的付出，宣布2020年將在十四期重劃區及東區持續推案，總案量上看40至50億元，期待鼠年豐收續旺。

新業尾牙還有一大亮點！為表達對廠商的感謝，新業特別表揚持續合作超過15年以上的相關公司與人員，包含材料、設備、建築工程、雜項工程等，超過35家合作廠商上台接受感謝表揚。穆椿松說，對新業建設而言，品牌與產品能夠在市場上獲得肯定，這些攜手一路打拼的合作廠商功不可沒，因為有他們了解新業的堅持，也願意在建築的路上一同精進，才能完成一座又一座的建築作品。

新業建設尾牙透過問答遊戲、樂團表演、卡拉OK演唱等活動，帶動熱絡氣氛，還有人人有 獎的「現金一把抓」，更讓笑聲驚呼不斷。不僅如此，新業不只透過尾牙來感謝同仁，新業建設已連續10年、每年都招待全體同仁出國旅遊，2019年因為業績長紅，更大手筆遠赴義大利旅遊10 天。

穆椿松表示，讓同仁出國除了放鬆、聯絡情誼，更重要的是增廣見聞，「如同我們跟客戶說的，新業賣的不只是房子，而是生活；我們也希望員工不是只有工作，也要自我成長、熱愛生活！」

(工商 )