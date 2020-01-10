手搖飲也能搖出龐大商機，投資台灣事務所今（10日）召開審查會議，會中一次核准10家中小企業擴大投資約42億元轉型升級，包括猛展鋼鐵、茱銘公司、利徠實業、照明志靜電塗裝、高群鈑金、富比特塑膠模具、騜瀧公司、聖杰國際、承鼎精密、新嵐企業等企業。

投資台灣事務所指出，新嵐企業是手搖茶飲界龍頭「50嵐」高屏地區的幕後推手，目前在台灣已有174家分店，為了供應未來全球擴大展店的倉儲物流所需，規劃在高雄和發工業區投資約3億元新建全球營運總部，打造智慧化物流中心與雲端平台辦公室，拓展食品物料外銷商機，也可將台灣特色服務業輸出海外更多國家，將可新增30名本國就業機會。

投資台灣事務所說，中小企業加速投資行動方案實施半年來，通過121家中小企業投資532億元，帶來5,302個就業機會，後續還有超過70家排隊待審中。總計投資台灣3大方案已帶動329家企業投資約8,589億元，創造7.1萬個本國就業機會。

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