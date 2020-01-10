受到歲休和產品售價下滑影響，中碳（1723）2019年自結累計合併營收約75.41億元，年減約11.89％，不過，由於中鋼、中龍、台塑越南河靜鋼廠對中碳的供料，穩定正常，煤焦油、輕油等主力產品的產銷營運，都能夠順利將增加的煤焦油及輕油完全去化、與高值化，創造出更高的產值，2020年下半年的營運，可望更趨穩定，提升營收與獲利，整體營運可望趨於樂觀。

中碳10日公佈2019年12月營收約5.13億元，年減約25.49％，累計去年全年營收約75.41億元，比2018年的85.59億元，年減約11.89％，是5年來的營收次高。

中碳發言人黃初凱表示，小港廠去年11月歲修之後，12月稼動率已逐步恢復正常，相關成本雖比前幾個月稍高一些，但投入及產出量，都已趨近正常水準。

他說，銷售方面，苯、以及甲苯等輕油產品價格，隨油價略升，惟因外銷澳洲瀝青的船期延後至今年1月份，以及高硫油價格下跌牽動雜酚油、軟瀝青等主要產品的售價，才使得去年12月份的營收稍受影響。

綜觀全年，中碳煤焦油、輕油產品的產、銷量，都有相當幅度的成長，占精碳材料半數的浸漬瀝青等產品銷售，比2018年略為增長，黃初凱指出，銷售至中國大陸的鋰電池負極材料介相碳微球、介相石墨碳微球等產品，受到大陸政府補貼大減、以及美中貿易戰影響，下滑較為明顯，惟自去年12月底起，訂單與提貨量已逐漸回升。

他說，在其他國外儲能大廠客戶拓展方面，已逐漸展現成效，部分已簽約穩定提貨中，另有數家廠商取樣做性能測試並報價，逐步洽談合作，至於超級電容活性碳，則有美、日、韓、台、以及大陸等廠商定期提貨，開發中的石墨塊材送廠商試用，也有不錯的評價。

黃初凱表示，由於中鋼、中龍、台塑越南河靜鋼廠對中碳的供料穩定正常，煤焦油、輕油等主力產品的產銷營運，都能夠順利將增加的煤焦油及輕油完全去化與高值化，創造出更高的產值，加上中碳的產品橫跨傳統石化與綠能產業，隨著美中貿易戰協商有階段性的進展、以及各國對綠能的推展，負極材料的需求量可望增加，而日本與東南亞客戶建廠逐漸衍生的需求，2020年下半年的營運，可望更趨穩定，將營收與獲利提升，預期整體營運趨於樂觀。

(工商 )