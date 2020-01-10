霹靂國際（8450）2019年12月營收4,259萬元，全年營收累計5.9億元、年減10.67％，主要受到劇集收入減少影響；進入2020年將積極朝數位化轉型，1月推出PILI App，並發展多元化IP增加營收獲利，推出全新校園喜劇「天生我才怎麼用」等。

霹靂財務長郭宗霖表示，觀影習慣改變、線上盜版猖獗，是導致霹靂營收減少的主因，霹靂將加快數位化轉型腳步因應，包括與遠傳friDay影音合作，並推出PILI App，透過CRM客戶關係管理系統導入，將大數據整合及分析，提供最好服務與精準行銷。

未來PILI App也將陸續導入多屏、多平台的觀影體驗、音樂串流、社群互動，並以新電商形態銷售相關商品。

另在IP多元化方面，預計2020年4月推出和bilibili合作的校園喜劇「天生我才怎麼用」，講述少年李白的故事，另將推出「東離劍遊紀」第3季、「英雄戰紀之刀說異數」系列等劇集。

(工商 )