台中廣播創辦人莊文勤（右）表示，他所言都有所本，並非抹黑，希望何還他一個公道。（陳淑芬攝）

台中立委第七選區針鋒相對，藍綠候選人及家屬互告對簿公堂！尋求連任的民進黨立委何欣純，日前控告對手國民黨莊子富及莊父台中廣播創辦人莊文勤涉嫌違反《選罷法》。莊文勤10日下午將到台中地檢署按鈴控告何欣純涉詐欺、誣告及損害名譽罪，對此，何欣純回應表示，一切法院見，交由司法以昭公正清白。

立委何欣純在1月5日到台中地檢署，按鈴控告莊子富與父親莊文勤涉嫌懸掛「權越大、貪越大」等不實布條，並製成網路訊息在網路傳送，意圖使人不當選，違反《選罷法》。

何欣純當時並聲明指出，莊對她的指控都是子虛烏有、無的放矢的惡劣抹黑手段，案件與她的職權無關。監察院調查後認定無具體事證顯示她假借職務上的權力、方法、機會圖利丈夫的律師事務所。

莊文勤是台中廣播創辦人及資深主持人「文平」，他下午由律師陪同，到台中地檢署按鈴控告何欣純涉誣告等罪。他說，何欣純夫婿涉貪行賄，都是法院的公開文書，且還被列為被告，遭起訴。

莊文勤指出，民意代表應該經得起檢驗和質疑，他所談、所寫都有所本，並非抹黑。他強調，事實鐵證如山，他也不願以司法方式提告，只是希望何能夠出來說明，還他一個公道。

對於遭莊文勤控告，何欣純回應表示，一切法院見，交由司法以昭公正清白。

(中時 )