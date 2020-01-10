明天就是大選投票日，未料投票前夕黑韓名嘴之二的陳敏鳳、陳東豪卻在談話性節目坦言不會去投票，令主持人鄭弘儀相當震驚，但還是試圖勸說陳東豪：「不是，我還是覺得應該要投票。」節目片段引發熱議。

鄭弘儀日前在主持談話性節目中好奇詢問在場來賓誰會去投票，未料5位來賓中只有2位舉手，而名嘴陳東豪與陳敏鳳都坦言不會去投票，令鄭弘儀當下超震撼，驚問陳東豪：「東豪，你不會去投啊？」

陳東豪就坦言因為與老婆投的人選不一樣，所以兩個人就講好不去投票；而陳敏鳳則透露自己戶籍在台中，每年選舉都是她最忙的時候，所以都無法回去投票，但家裡人會去投。而陳東豪也笑稱有拉票補他這一票。

此節目片段也在網路引發討論，有網友就氣憤留言「公眾人物竟然不去投票，最壞的示範」、「這些名嘴平常講不完，該你們投票卻不投，開始討厭他們，不看了」，獲得不少人按讚認同。

(中時電子報)