2020南投燈會將在會展中心主燈區前，設置「富貴錢鼠燈區」，展出招財鼠、金錢鼠、飛鼠、松鼠4種模型共200隻，由縣內各校師生共同創作「彩繪鼠」，讓學生發揮創意巧思，可愛超萌的造型，預期燈會期間將成為拍照打卡熱點。

彩繪鼠模型的材質是玻璃纖維，使用壓克力顏料上色，教育處邀請埔里鎮、名間鄉、仁愛鄉、信義鄉的國中小學，依班級數分配彩繪鼠，讓師生腦力激盪共同彩繪創作。

教育處長陸正威表示，彩繪鼠呈現各校師生精心設計的主題，進行創意變裝，讓燈會增加亮點，也希望展現學生的創意，以及美術教育的成果。

宏仁國中指導老師王昭翎說，「彩繪鼠」是很好的藝術美感體驗，她鼓勵學生從生活經驗當中探索，因此，有「外送員」、融合石虎意象的「環保」等題材，確定主題後，再由團隊進行溝通、合作，老師則提供建議，進行引導式教學；學生剛開始的構想可能是單一的，但在繪畫的過程中，蹦出更多元的想法，也學會在不同材質上創作。＃南投燈會 ＃彩繪鼠 ＃石虎

(中時 )