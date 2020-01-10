連鎖餐飲集團乾杯（1269）受惠節慶聚餐需求暢旺、海外市場續旺，2019年12月營收一舉突破3億元新高，帶動去年第四季營收改寫歷史次高，去年全年營收年增逾1成、續創歷史新高。展望後市，在春節聚餐需求帶動下，預期可望再創營收成長新動能。

為聚焦牛肉核心事業、達成獲利極大化，乾杯聚焦營運持穩的燒肉、鍋物本業，旗下經營宮武讚歧烏龍麵、KUA`AINA漢堡的全資子公司乾杯速食，於去年12月23日出售給Kues Kitchen。目前宮武讚歧烏龍麵共有10家據點、KUA`AINA則有2家。

據乾杯年報揭露，乾杯速食2018年營收2.34億元，稅後虧損約152萬元，2019年上半年虧損約938萬元。法人認為，乾杯速食對集團營收貢獻未達1成，且營運處於小幅虧損態勢，此次處分對營收成長影響程度有限，並有助於獲利表現提升。

乾杯2019年12月自結合併營收3.07億元，月增達26.28％、年增達13.14％，改寫歷史新高。去年第四季合併營收7.97億元，雖季減7.58％、仍年增達20.12％，改寫歷史次高。累計去年全年合併營收32.11億元，年增12.19％，改寫歷史新高。

乾杯表示，去年12月為餐飲業傳統旺季，乾杯旗下品牌推出聖誕跨年套餐攬客，其中乾杯聖誕跨年套餐、老乾杯節慶拼盤分別熱賣逾5500套、5000份，黑毛屋本家則賣出近300組套餐，配合一級戰區分店跨年夜均延長或加開營業時間，成功帶動去年12月營收改寫新高。

其中，和牛47、麻辣45首度搶攻高樓景觀餐廳跨年煙火戰局，和牛47限定3天推出的「冬燦套餐」熱銷近500份，帶動去年12月業績月增逾4成。麻辣45則自去年12月起開放宵夜場次，來客數占整體近3成，加上跨年夜商機挹注，亦帶動業績成長。

乾杯集團目前全台總店數達33店，中國大陸去年積極拓點、新展5家店，將海外總店數推升至13家，持續挹注營運成長。展望本季，為搶攻春節商機，乾杯、老乾杯、黑毛屋本屋3大品牌共同推出新春饗宴，滿足全時段、全方位飲食需求，預計可望再創營收成長新動能。

(時報資訊)