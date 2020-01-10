台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛（5009）2019年12月合併營收為8.32億元，月增6.88%，較2018年同期減少2.01%，2019年自結全年合併營收為105.62億元，與2018年相較，增加2.72%。

榮剛去年12月營收比去年11月回溫，有關工具鋼的市場狀況，工具鋼原料鉬、釩等價格已跌至歷史低點，市場短期底部有浮現的跡象，但因中美貿易戰尚未解除，下游產業仍在低檔，榮剛仍把重心放在航太、油氣與能源三大區塊，持續透過高附加價值優化產品組合。

榮剛2019年合併營收105.62億元，連續兩年年營收站穩百億元，也比2018年增加2.72%，展現三大高附加產品優化效益顯現的成果。

榮剛表示，航太訂單能見度已看到2020年下半年，航太用鋼製程中的真空重熔精煉爐（VAR）去年底交貨兩台後，目前將照原進度將於2、3月完成安裝進行投產，屆時可望進一步提升航太產品線的營收。油氣與能源部分，中東近期局勢緊張油價看漲，對鑽油需求利多，對榮剛真空感應熔煉爐（VIM）將有正面效應，目前VIM產能利用率穩定增加，今年目標上看五成。

展望今年，榮剛表示，第一季因1、2月營業天數較少屬傳統淡季，3月起可望隨著三大高附加應用產品的需求穩定，配合市場需求回穩逐漸回復成長。

(時報資訊)