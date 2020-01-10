《港股》恆指收漲0.27％，騰訊領漲藍籌股 17:052020/01/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國和伊朗無意開戰，中東緊張局勢降溫，中國副總理劉鶴下周將率團赴美簽署首階段貿易協議，以及在蘋果勁揚帶動下，隔夜美股再創新高，受此提振，周五香港恆生指數收漲0.27%，為28638.2點。國企股(H股)收跌0.12%，為11267.48點。騰訊大漲2%，領漲藍籌股。 (時報資訊) #恆生指數 #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股回穩，恆指開漲0.45％ 10:002020/01/07 財經 騰訊撐大盤 港股收升95點 16:522020/01/07 財經 《港股》甩美伊衝突，恆指收漲0.34％ 17:052020/01/07 財經 騰訊 加速區塊鏈專利申請 04:102020/01/08 全球財經 《港股》伊朗突擊美軍，恆指「嚇」挫1.54％ 10:012020/01/08 財經 騰訊與中國銀聯傳整合支付QR Code系統 15:322020/01/08 財經 《港股》恆指收跌0.83％，險守28000點大關 16:482020/01/08 財經 騰訊、銀聯 擬整合支付二維碼 04:102020/01/09 全球財經 《港股》美伊緊張降溫，恆指開漲1％ 10:172020/01/09 財經 《港股》恆指開漲0.36％，舜宇領漲藍籌股 10:172020/01/10 財經 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 晶圓雙雄狂掃肥單 台積電叛將無力帶陸廠翻身？ - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 美晶片巨頭慘了 華為拉聯發科助陣效果超驚人！ - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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