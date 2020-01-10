美國和伊朗無意開戰，中東緊張局勢降溫，中國副總理劉鶴下周將率團赴美簽署首階段貿易協議，以及在蘋果勁揚帶動下，隔夜美股再創新高，受此提振，周五香港恆生指數收漲0.27%，為28638.2點。國企股(H股)收跌0.12%，為11267.48點。騰訊大漲2%，領漲藍籌股。

(時報資訊)