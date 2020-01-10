東哥遊艇(8478)2019年12月合併營收10.7億元，年成長7.0％；2019全年營收36.9億元，年減6.7％。東哥表示，因年底交船遞延，且歐洲市場經濟復甦緩慢，2019全年營收未達預期，但今年第1季營運表現可望較去年同期大幅改善。

東哥自有品牌「Ocean Alexander(OA)」為美國豪華遊艇的第一品牌，年底為遊艇交船旺季，惟因客戶增加配備需求，未能配合預定船期交船，造成部分營收將遞延至2020年第1季。另一方面，東哥近兩年積極佈局未來成長動能，致力於強化產品組合，積極開發新船型及拓展新市場。睽違10年後，東哥2019年9月重新參加歐洲船展，吸引各地歐洲及美國船主參觀，惟歐洲客戶對OA品牌相對陌生，尚須持續耕耘以提升品牌知名度並建立船主信賴感。

展望2020年，東哥加速新產品開發，預計將推出3款新船型，持續積極拓展美國以外的遊艇市場，並強化代理與維修等各項服務業務。排除2019年的一次性不利因素，2020年營收成長力道將大幅加溫，東哥正向看待整年營運表現。

(時報資訊)