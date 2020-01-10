隨著中國、印尼廠受惠基礎工程推動，台鋼集團旗下扣件線材大廠春雨（2012）2019年12月營收為7.92億元，月增8.43%，並創近四個月來新高。2019年營收為93.33億元，較2018年減少5.15%。

春雨說明，大陸因幾項重大工程標案完成驗收，加上當地政府積極推動基礎建設及公司調整策略得宜，東莞子公司去年12月營業額年增30%，創單月歷史新高，無畏中美貿易影響；印尼子公司去年12月出貨持續暢旺，2019年印尼廠營收達15.4億元新高，年成長率13.38%。

雖去年12月來自台灣地區扣件需求減少，但受惠中國、印尼廠業績攀高，帶動春雨2019年12月整體營收反彈，創下近四個月新高。

展望今年，春雨表示，今年第一季雖為傳統淡季，但2020年中國大陸基礎工程推動，對鋼鐵與扣件需求升溫，加上推動自有品牌策略奏效，業績持續加溫。印尼廠也因為出貨維持高峰，正加速擴充產能因應市場需求，公司審慎樂觀看待後續營運逐步回溫。

台灣因公共建設持續推動，加上台商回流建廠，建築用扣件與螺絲等需求上揚趨勢不變。此外，市場預期中鋼將調高第二季盤價，有助提高下游廠商回補庫存意願。

(時報資訊)