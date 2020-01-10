2020年1月11日將舉行總統與立委選舉，到底投完票之後，要收看哪一台，掌握最新投開票動態？家裡電視只有一、兩台，到底應該鎖定哪一台？不用擔心！Google 旗下 YouTube 將在投票日當天，在首頁呈現各大電視台的直播內容，超過十台你可以一起看，全面掌握開票情況。
Google 台灣透過 Facebook 官方粉絲團宣布，在1月11日投票日當天上午7點到晚間11點59分，YouTube 首頁將會提供多個全天候直播選舉動態的新聞頻道，讓選民可以從中挑選及觀看，包括中天電視、中視新聞、三立LIVE新聞、中華電視公司、台視新聞、民視新聞網、台灣公共電視、東森新聞、udn video、TVBS NEWS、蘋果新聞網等頻道等，都可以快速在 YouTube 首頁看得到。讓你不用跟家人搶電視，可以想看哪一台就看那一台。
(中時電子報)
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