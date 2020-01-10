台南市某私立幼兒園黃姓女老師，前年9月在教室內粗暴拖行一名4歲男童，經男童母親提告後，台南地方法院10日依對兒童犯強制罪判刑3月，緩刑2年，並判賠償7萬元，全案仍可上訴。

法官認為，經參酌監視器錄影畫面翻拍照片及監視器錄影光碟後，認定黃女身為幼兒園老師，雖對男童有管教權，但因拉著男童單手，將對方拖行到教室外，於返回教室後又用力將男童往前拉，致對方跌坐地上，此一行為明顯逾越管教權的合理範圍，強制犯行足堪認定。

法官還說，被告雖然不是惡意針對男童，但以其從事幼教工作的經歷，處置的確並不妥當，對男童及同班幼童都有不良的影響。鑑於對方犯後認錯，也願與告訴人和解，但因被拒未能達成和解，加上犯後已經離職，無法再從事幼教工作，也沒有前科，僅因一時思慮不周犯案，因此給予緩刑。

判決指出，黃姓女老師為官田區某幼兒園的老師，也是被害男童的帶班導師。2018 年9 月21日上午10時 25分許，黃女在幼兒園教室內，因要求男童作畫未果，竟徒手拉住徐童的左手，並將男童從座位拉起後，又拖行到教室外面；隨後，再將男童帶回教室後用力往前拉，致對方跌坐在地上。事後，男童母親不捨兒子受暴，憤而控告老師。

(中時 )