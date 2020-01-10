陳素月選前催票，一早先在田中區車掃，下午起回防員林市，除了掃黃昏市場，晚間還有大遊行。（競總提供／謝瓊雲彰化傳真）

選前最後衝刺！彰化縣立委第四選區藍綠候選人雙雙打出柔情攻勢催票，民進黨籍立委陳素月駁斥不實謠言攻擊、淚眼催票；國民黨籍候選人蕭景田則推出最後一波文宣，以謙卑身段強調無所求，懇請鄉親再給一次機會。

選前一天，陳素月馬不停蹄掃街拜票，一早由黨主席卓榮泰陪同先在田中區車隊掃街，下午回防員林市，傍晚到黃昏市場向婆婆媽媽拜票，選前之夜晚間6點從員林市三義社區出發，進行「許孩子幸福未來大遊行」徒步掃街。

昨晚在永靖鄉「疼惜台灣英月會」上，陳素月致詞時，提及遭抹黑選立委越選越有錢，財產暴增還買豪宅，她忍不住哽咽落淚，強調2006年以來財產申報內容都沒有改變，10多年前以丈夫身故遺產和保險金在丈夫故鄉永靖置產購屋，選舉一到竟無端遭受惡意中傷。

蕭景田今天一早6點半，就站在員林大道與中山路路口，向上班通勤族拜票，競總則有電話催票大隊，最後一刻也不鬆懈；團隊亦發出最後一波本人親擬的文宣，以90度鞠躬照片的謙卑姿態，懇求選民再給他一次機會。

蕭景田自訴今年已66歲，「是有點年紀了，個人其實也衣食無缺，再次參選不為出名或從立委職務謀取金錢，只想為國家、社會及人民，付出畢生精華」；強調一定會扮演好國會議員角色，懇請鄉親再給他一次機會。

彰化縣第四選區因小黨搶進插旗，參選大爆炸，共有7名候選人：勞工黨林怡彣、無黨籍洪祐輔、綠黨蕭翠瑩、民進黨陳素月、國民黨蕭景田、安定力量陳志傑、勞動黨何倍爾。

(中時 )