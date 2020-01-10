嘉義縣消防隊今天中午11點46分獲報嘉義某大學有人墜樓，消防人員到場時已無生命跡象，確認為當場死亡，據了解，墜樓者是該校1名28歲蕭姓女研究生，詳細墜樓原因仍待警方調查。

警方指出，蕭姓女研究生疑似從學校行政大樓5樓側面不慎墜地，初步已排除他殺嫌疑，並已聯絡台南的家屬前往處理後事，目前大體移往嘉義市立殯儀館，並報請檢察官相驗釐清死因。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )