嘉義某大學研究生 行政大樓5樓墜樓身亡 17:172020/01/10 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義某大學驚傳女研究生墜樓身亡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣消防隊今天中午11點46分獲報嘉義某大學有人墜樓，消防人員到場時已無生命跡象，確認為當場死亡，據了解，墜樓者是該校1名28歲蕭姓女研究生，詳細墜樓原因仍待警方調查。 警方指出，蕭姓女研究生疑似從學校行政大樓5樓側面不慎墜地，初步已排除他殺嫌疑，並已聯絡台南的家屬前往處理後事，目前大體移往嘉義市立殯儀館，並報請檢察官相驗釐清死因。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #嘉義 #研究生 #大樓 #行政大樓 #行政 也許您會感興趣 推薦閱讀 14：53嘉義發生規模4.7地震 最大震度嘉義市4級 15:052020/01/06 生活 陳明文、蔡易餘大打主權牌 籲支持者出來投票 20:342020/01/06 政治 「蘿莉控」誘騙少女拍裸照 準台大研究生遭判刑 11:582020/01/07 社會 行政院對面出現抹紅韓布條 游淑慧報案 16:542020/01/07 政治 蔡英文來嘉沒提鐵高經費 黃敏惠：遺憾 16:342020/01/07 政治 行政執行署年前大拍賣 台北分署拍定741萬多元 17:532020/01/07 社會 企業採直撥退稅 有效降低行政成本 16:322020/01/08 財經 行政院長蘇貞昌為賴品妤站台 籲民眾11日出來投票 20:142020/01/08 政治 嘉義市藍綠對決緊繃 藍將傅大偉、綠將王美惠狂掃街催票 16:412020/01/09 政治 藍綠催票 嘉義市掃街拜廟 04:102020/01/10 地方新聞 社會熱門新聞 美人妻偷吃鮮肉男 「中鏢」出軌曝光 - 社會 小三被正宮打成豬頭 網見「正常照」驚呆 - 社會 嘉義某大學研究生 行政大樓5樓墜樓身亡 - 社會 蔡英文今晚凱道造勢 警方公布交管措施 - 社會 彰化9旬翁過馬路遭輾斃 行車紀錄器畫面曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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