中選會今日針對明日總統暨立委大選選前預演召開記者會並提醒，本次選舉投票時間自明日(11日)上午8點至下午4點止。而從明日(11日)凌晨0點起，不可有任何競選或助選行為，違者處50萬以上、500萬以下罰鍰。

中選會表示，所有候選人必須在今天(10日)晚上10點前結束所有造勢活動，明天民眾投票時不可以攜帶手機或攝影器材進入投票所。也禁止亮票、撕毀選票、攜出選票。

中選會指出，本次選舉人數約1931萬人，其中首投族大概有118萬，而返國投票有5143人。本次選舉動員22萬多名工作人員，成立368個選務作業中心，並在全台設置共1萬7226個投開票所。

中選會說，明日4點投票截止，各地選務作業中心蒐集各開票所開票結果後，會傳送到中選會選情統計中心，到時候中選會會把資訊即時提供給國內外媒體，也請各家媒體在報導開票時，穿插中選會所提供之計票數據，中選會的官網也會同步直播。

中選會提醒，民眾在投票時，必須使用現場提供的圈選工具，不可使用私人印章或按指印。當天也請務必記得要攜帶身分證、印章、投票通知單，其中最重要的是身分證，未帶身分證者不能投票。

(中時 )