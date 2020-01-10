明天就是2020總統大選、區域立委及不分區立委政黨票的投票日。選舉前一天，嘉義縣這次選舉人數為42萬人，最大投開票所位於東石鄉先天宮香客大樓，選務人員從下午2點開始布置投票匭、圈票處，為大選做準備，另外，縣長翁章梁預計明天早上10點到義竹鄉傳芳活動中心的投開票所投票。
嘉義縣總共設置530個投開票所，其中香客大樓投開票所，為選民數最多的，共有1840人。香客大樓投開票所選務人員表示，投票當天最常發生民眾忘記帶身分證，或是拿著其他證件，如健保卡等來投票；明天出門投票前，備齊身分證、印章及投票通知單，方能投下神聖一票。
歷年總統選舉投票率2000年有8成2，2004年下降到8成，2008、2012年持續下滑，分別為7成6、7成4，2016年只剩下6成6；香客大樓投開票所選務人員說，東石村內的香客大樓投開票所，往年投票率幾乎都超過7成，不過，東石鄉塭港村的投票率更是驚人，像在前年九合一大選，竟然高達9成以上。
明天投票時間從上午8點到下午4點止，4點整已經在投票所排隊的選民，仍可以完成投票。選票顏色區隔為，總統副總統選舉票淺粉紅色、區域立委票淺黃色、政黨票白色、平地原住民立委淺藍色、山地原住民立委淺綠色；今年有19個政黨投入不分區立委選戰，選務人員提醒選民，政黨選票是選舉史上最長的，選民投票前一定要看仔細。
(中時 )
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