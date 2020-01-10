選務人員在東石鄉先天宮香客大樓投開票所布置圈票處及投票匭位置。（張毓翎攝）

明天就是2020總統大選、區域立委及不分區立委政黨票的投票日。選舉前一天，嘉義縣這次選舉人數為42萬人，最大投開票所位於東石鄉先天宮香客大樓，選務人員從下午2點開始布置投票匭、圈票處，為大選做準備，另外，縣長翁章梁預計明天早上10點到義竹鄉傳芳活動中心的投開票所投票。

嘉義縣總共設置530個投開票所，其中香客大樓投開票所，為選民數最多的，共有1840人。香客大樓投開票所選務人員表示，投票當天最常發生民眾忘記帶身分證，或是拿著其他證件，如健保卡等來投票；明天出門投票前，備齊身分證、印章及投票通知單，方能投下神聖一票。

歷年總統選舉投票率2000年有8成2，2004年下降到8成，2008、2012年持續下滑，分別為7成6、7成4，2016年只剩下6成6；香客大樓投開票所選務人員說，東石村內的香客大樓投開票所，往年投票率幾乎都超過7成，不過，東石鄉塭港村的投票率更是驚人，像在前年九合一大選，竟然高達9成以上。

明天投票時間從上午8點到下午4點止，4點整已經在投票所排隊的選民，仍可以完成投票。選票顏色區隔為，總統副總統選舉票淺粉紅色、區域立委票淺黃色、政黨票白色、平地原住民立委淺藍色、山地原住民立委淺綠色；今年有19個政黨投入不分區立委選戰，選務人員提醒選民，政黨選票是選舉史上最長的，選民投票前一定要看仔細。

(中時 )