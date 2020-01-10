日產汽車前董事長高恩棄保潛逃至中東黎巴嫩後，8日在首都貝魯特召開記者會，他不僅批評東京地檢特搜與日產共謀對他「欲加之罪」；但被問逃亡一事，僅並稱這並非說明此事的記者會而避談。

日產汽車前董事長高恩棄保潛逃至中東黎巴嫩後，8日在首都貝魯特召開記者會，批評東京地檢特搜與日產共謀對他是「欲加之罪」，但對於如何潛逃卻避談。

據日媒《朝日新聞》報導，高恩在記者會上針對日方指控他的特別背信罪表示，這是日產和檢方的共謀，「附加於我嫌疑，根本毫無根據」。接著高恩更舉出日產前社長西川廣人以及前副社長、前監察人、出身自經濟產業省的外部董事、接受司法交易的外籍執行董事之真名，批判他們是要藉此除掉自己。

雖然高恩反覆主張檢方所進行的搜索是非人道的，但對於如何從日警嚴密眼線下逃出、並避開海關檢查，他僅以「這是從不正義與政治迫害中逃離，並非從正義中逃離」來解釋。

而路透社報導也指出，由於黎巴嫩陷入財政危機，雖然高恩逃離日本至此換得了自由，但這位日產前董座僅能獲得每周數百美元的生活費。

(中時電子報)