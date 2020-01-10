綽號「林一刀」、高雄民生醫院骨科名醫林建宏遭人檢舉，藉由治療老人退化性關節，每一劑注射劑向廠商收取回扣100元不等，收賄疑似上百萬元。檢警當時在他的住處搜出110萬現金及名錶，依貪污罪起訴。一審高雄地院10日宣判，林建宏得標後才與廠商接洽收賄，加上無公務員身份，判無罪，可上訴。

林建宏涉嫌於2013年間和兩家藥商的鄭姓藥商接洽後，簽請採購該藥品公司的獨家關節注射劑後，再和藥品公司李姓區經理談妥，以針對老年人關節退化的處方用藥，每劑1099元收取回扣100元，甚至還食髓知味、加碼調高回扣價格，不法獲利上百萬元。

高雄地檢署檢肅黑金專組於接獲舉報指，高雄市立民生醫院有醫生涉嫌收受藥商賄賂，即指揮法務部調查局高雄市調處蒐證。檢調2016年7月到高雄、台北、台南市等七處執行搜索，在林建宏高雄前鎮區住處，查獲疑似為賄款的現金110萬元及名錶等相關證物。

當時涉及行賄的鄭姓藥商、李姓經理及王姓業務員等3人，於偵查中自白犯行，檢方均不予起訴，但處以12萬元至15萬元不等罰金。

林建宏當時也否認，表示他月入30幾萬，家裡有現金名錶很正常，最後還是被依貪污罪聲押，法院裁定100萬元交保候傳。

高雄地院法官認為，林建宏雖有向廠商收取金錢，但收取時無授權公務員的身份，且廠商是在得標後才找林建宏洽談，亦無證據可證明林建宏有安排廠商投標，亦不構成背信罪，最後判其無罪，全案可上訴。

(中時 )