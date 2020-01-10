永康區是台南第一大票倉，選舉人數達18萬8000餘人，相關選務維安工作十分繁重，永康警分局備妥「能量補給袋」。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真)

明天就是投票日了，永康區是台南第一大票倉，選舉人數達18萬8000餘人，相關選務維安工作十分繁重，永康警分局備妥「能量補給袋」，發放給擔任投開票所警衛人員的員警與協勤民力，除了讓同仁方便攜帶基本執勤守則及物品，裡頭還裝有水果、餅乾、飲料等物，內容豐富，員警們都是首次拿到補給袋，直呼「暖心」。

考量投開票所警衛人員是責任制，11日上午6時起，員警就得整備出發，隨選務人員護票到投票所，直到開完票後，再將選票護送回計票中心，任務才結束，時間長達10多小時，而且，中途除了規畫替換投票外，均不得擅離。

為體恤員警們的辛勞，永康分局長呂世明特別商請大台南警察之友會永康辦事處，準備320份「能量補給袋」今日提前發放，讓警衛人員便於攜帶勤務及補給物品，在漫長投開票選舉勤務中，能隨時補充體力。

警友會主任林國珍有感於員警在選舉期間，為地方治安付出奉獻，也相當支持。除警衛人員之外，派出所員警自今晚起也要輪流值班、備勤、巡邏及支援處理突發狀況，分局長指示各主管要妥時編排勤務，調節員警體力，分局也全力支援。

鑒於過去投開票偶有零星突發狀況，警方也呼籲選民保持理性，投開票日當天遵從相關規定，避免觸犯選罷法，永康分局亦會加強蒐證，若經制止、勸導不聽，將予以依法辦理。

(中時 )